الانتهاء من مشروعات تصريف مياه الأمطار بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت أمانة المنطقة الشرقية عددا من مشروعات تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن استعدادات لموسم الأمطار.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا أن الأمانة انتهت من المشروعات في ضمن الخطة المعدة لموسم الأمطار، ومنها مشروع تصريف مياه الأمطار بالدمام «الجزء الثاني» من المرحلة التاسعة، ويهدف لتنفيذ شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار بأقطار تتراوح ما بين 400 ملم لغاية 1200 ملم لخدمة حي النزهة وحي الفردوس، ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الحادية عشر الجزء الأول في الخبر، ويهدف لتنفيذ شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بأقطار تتراوح بين 400 ملم لغاية 2300 ملم لخدمة أحياء (التعاون، الكورنيش، الخبر الشمالية، الخزامى).

وبين الملا أن المشروعات تتضمن كذلك، تصريف مياه الأمطار بالخبر ، ويهدف إلى تنفيذ شبكة انحدار لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بأقطار تتراوح ما بين 400 ملم لغاية 1400 ملم لخدمة الأحياء (الحزام الذهبي، الكورنيش، الأندلس، البستان، الثقبة، اليرموك، الخبر الجنوبية، الخبر الشمالية، الراكة الجنوبية، قرطبة، التحلية)، ومشروع إعادة تأهيل محطات تصريف مياه الأمطار بالدمام، ويهدف إلى استبدال جميع اللوحات الكهربائية والمضخات والمحولات بمحطة الغربية1، واستبدال اللوحات الكهربائية بمحطة الجلوية، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل محطات تصريف مياه الأمطار بالخبر .