إجابة السائلين عبر 19 موقعا بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

تحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين، على إرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة على أسئلة المستفتين بالبيت العتيق.

وأكد مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام ممدوح الخزاعي، أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم في حدود المناسك، كما تنفذ 150 جولة رقابية شهريا لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.

وأفاد بأن البرنامج ينفذ عبر 19 موقعا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد السائلين، يقوم عليه عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار 24 ساعة، مبينا أن عدد المستفيدين من البرنامج يقدر بنحو 300 مستفيد يوميا، مشيرا إلى تخصيص رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: 8001222400/8001222100.