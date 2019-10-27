، أمريكا أطلقت اسم رهينة اغتصبها "البغدادي" على عملية قتله ،

محمد بن مسعود - الدمام - ستتخلص من جثته بشكل ملائم

كشف مستشار للأمن القومي الأمريكي، اليوم (الأحد)، عن اسم العملية الخاصة التي قتل خلالها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأفاد المستشار بأن الجيش الأمريكي أطلق على عملية قتل البغدادي اسم "كايلا مولر" التي كانت رهينة لدى تنظيم "داعش"، وقام بقتلها.

وأشار إلى أن عينة الحمض النووي أكدت أن من قتلته القوات الأمريكية هو "البغدادي" وأن جثته سيتم التخلص منها بشكل ملائم، بحسب ما أوردت "سبوتنيك".

وكانت عائلة الرهينة الأمريكية كايلا مولر قد أعلنت أن مسؤولين استخباراتيين أبلغوها أن أبو بكر البغدادي اعتدى جنسياً على ابنتهم أكثر من مرة قبل قتلها.مستشار للأمن القومي الأمريكي داعش أبو بكر البغدادي كايلا مولر