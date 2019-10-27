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محمد بن مسعود - الدمام - 27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 09:32 PM
مصحوبة بأمطار غزيرة ونشاط للرياح السطحية بثلاث محافظات"مدني الشرقية" يدعو لأخذ الحيطة والحذر من عواصف رعدية
صرَّح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، بأنه بناء على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ''تحذير''، يشير إلى حالة من العواصف الرعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، وتأثيرات مصاحبة للحالة من نشاط في الرياح السطحية، ويشمل هذا تساقط البَرَد، وسيولاً، وشبه انعدام في الرؤية على كل من محافظات الخفجي والنعيرية ورأس تنورة، وبداية الإنذار: ٢٨-٠٢-١٤٤١هـ الساعة الـ٠٨:٠٠ م، ونهايته: ٢٨-٠٢-١٤٤١هـ الساعة الـ١١:٠٠مساء، فإن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تدعو المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، وعدم النزول إلى بطون الأودية ومجاري السيول، والابتعاد عن تجمعات المياه.. سائلاً المولى - عز وجل - أن يجعلها أمطار خير وبركة.
، "مدني الشرقية" يدعو لأخذ الحيطة والحذر من عواصف رعدية ،
المصدر : الخليج 365
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