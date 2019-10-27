، انطلاق نهائيات بطولة كرة القدم للثانوية بتعليم جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 96 طالباً من 8 إدارات تعليمية

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، مساء اليوم، نهائيات بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية على مستوى المملكة والتي تستضيفها منطقة جازان بمشاركة (96) لاعباً من ثماني إدارات تعليمية على ملعب المعهد العلمي بمدينة جيزان.

ورحب "أبوهادي" لدى تدشينه للبطولة بجميع ضيوف المنطقة من لاعبين ومشرفين ومعلمين، معبراً عن سعادته بالوجود بين تلك المواهب الرياضية التي تمثل صفوة اللاعبين حول المملكة، مؤكداً أن ذلك التجمع الكبير يعد حافزاً لجميع اللاعبين للتنافس الشريف وتقديم أفضل المستويات، سائلاً الله التوفيق لجميع المشاركين بالبطولة.

وشهدت انطلاقة البطولة فوزاً لفريق "تعليم الرياض" على فريق تعليم القنفذة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على أن تستمر بقية مباريات البطولة خلال الفترة المسائية طوال ذلك الأسبوع.

وتوزعت فرق البطولة على مجموعتين، ضمت الأولى تعليم الرياض والقنفذة ومحايل عسير والمجمعة، وضمت الثانية تعليم صبيا والمذنب والقريات والطائف، حيث سيتقابل في ختام مباريات المجموعات أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة على نصف النهائي لتحديد أطراف النهائي الذي سيقام على ملعب المعهد العلمي مساء الأربعاء المقبل.