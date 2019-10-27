

واشنطن 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم قرب منطقة "داماي" في الصين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال يبعد 15 كيلومترًا عن جنوب داماي وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو خسائر مادية.

// انتهى //

21:47ت م

0238





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 2ر5 درجات يضرب الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.