

حفر الباطن 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

وقف صاحب السمو محافظ محافظة حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد، اليوم على الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وزخات البرد الكثيفة التي شهدتها المحافظة.

ووقف سموه على سير العمل بمستشفى حفرالباطن المركزي، عقب الأضرار التي لحقت به جراء الأمطار، واطمأن على الأعمال اليومية بالمستشفى من خلال منسوبيه وعلى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمستفيدين سواء المراجعين أو المنومين، حاثاً العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهود والتعاون في مثل هذه الظروف.

وتفقد سموه شعيب فليج، وعلى تصريف مياه الأمطار هناك، ومدى فعالية قنوات تصريف السيول، وتجول في عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وأكد سمو محافظ حفر الباطن على أهمية التعاون بين الجهات كافة، لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام، ومضاعفة الجهود ورفع مستوى الاستعداد والتنسيق بين الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنين والمقيمين بالمحافظة.

رافق سموه بالجولة التفقدية كلا من سعادة المشرف على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد القريني ومدير عام ادارة الدفاع المدني بحفرالباطن العقيد عبدالهادي مزهر الكناني.

//انتهى//

21:42ت م

0236





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يقف على الآثار الناجمة من هطول الأمطار على المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.