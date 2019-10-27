السعودية اليوم/ أمير المنطقة الشرقية يدشن أعمال وفعاليات ملتقى لقاءات "هدف" بالدمام



الدمام 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم ملتقى لقاءات الدمام 2019م بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتنمية البشرية، وذلك في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات بالدمام.

ونوه سموه بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تمكين الشباب وتوفير فرص العمل الملائمة لهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن الشباب هم الطاقة والمحرك الرئيس لتطور ونماء بلادنا.

وأوضح أن إمداد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لخوض غمار سوق العمل واجبٌ تشترك فيه جميع الجهات المعنية، مؤكداً أن إقامة هذه الملتقيات وسيلة من أجل تحقيق غاية التمكين والتنمية لقدرات شباب وشابات المملكة، مشيداً بجهود صندوق "هدف".

وقام سموه لدى وصوله مقر الملتقى بالتجوّل بين أركان المعرض المعدّ بهذه المناسبة، والاستماع لشرحٍ عن مسارات الباحثين عن العمل والشرائح المستهدفة المستفيدة والخدمـات المباشرة والموجهة لكل فئة، كما كرم راعي الحفل الجهات الراعية والجهات الداعمة لأعمال وفعاليات ملتقى لقاءات، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وقدم مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري هدية تذكارية لسمو أمير المنطقة على رعايته وتشريفه لأعمال وفعاليات الملتقى.

وشهد أمير المنطقة الشرقية خلال الملتقى تدشين منصة "سبل" التي تعنى بالتثقيف والإرشاد والتوجيه المهني، مباركاً في الوقت نفسه توقيع اتفاقية بين تنمية الموارد البشرية مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

يُذكر أن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام يستهدف منشآت القطـاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، بالإضافة إلى موظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال حيث تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.

ويصاحب الملتقى معرضاً للتوظيف في المنشآت المشاركة الذي يتيح جملة من الخدمات والبرامج أبرزها، توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.

//انتهى//

21:24ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.