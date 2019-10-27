السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة يستضيف برنامجاً تدريبياً لقائدات مدارس الطفولة المبكرة



المدينة المنورة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

انطلق اليوم بالمدينة المنورة برنامج (القيادة المدرسية لمدارس الطفولة المبكرة )تحت إشراف المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم بالمدينة المنورة، بحضور مدير عام تعليم المدينة ناصر العبد الكريم.

ويأتي البرنامج ضمن مشروع التطوير المهني لمعلمات و قائدات الطفولة المبكرة‬، حيث يشهد البرنامج حضور (45) متدربة من منسوبات الطفولة المبكرة‬ في الإدارات التعليمية بالمملكة، وينفذ البرنامج لمدة 5 أيام، ويسعى إلى تعميق الفهم بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتوجهات الوزارة حيالها في ضوء الرؤية الوطنية‬، و إكساب قائدات مدارس الطفولة الخبرات والمهارات اللازمة للقيام بأدوراهن لقيادة الأداء المدرسي.

وأكد مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم على أهمية التكامل لتحقيق الأهداف المرسومة من وزارة التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة، مشيراً إلى أن إدارة تعليم المدينة سجلت هذا العام قرابة 12200 طفل و طفلة في مرحلة الطفولة المبكرة ومقدراً الجهود المبذولة لإنجاح البرنامج.

بدورها أشارت مساعدة المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالوزارة جواهر صالح الشثري إلى مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة، الذي يمثل داعماً لتحقيق الهدف الإستراتيجي الثاني لوزارة التعليم وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، مبينة أن مرحلة الطفولة المبكرة لها تأثيربالغ في بناء شخصية الفرد، كما أن لها دور مهم في تحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم،فالمشروع يأتي مواكباً لرؤية المملكة الطموحة والخلاقة.

وأضافت الشثري إن وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي قدمت حزمة من برامج التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة ومنها برنامج "القيادة المدرسية في مرحلة الطفولة المبكرة" الذي ينفذ بالشراكة مع إدارة التعليم بالمدينة المنورة ويأتي ضمن مشروع التطوير المهني لمعلمات وقائدات الطفولة المبكرة تلبية للاحتياجات التدريبية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مشيرة إلى أن مبادرةالطفولة المبكرة بكافة برامجها وأنشطتها تحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من معالي الوزير الدكتور حمدآل الشيخ.

//انهتى//

21:08ت م

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