السعودية اليوم / الثلوج تغطي القرنة السوداء في لبنان



بيروت 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس

تساقطت الثلوج فوق المرتفعات الجبلية في منطقة الضنية شمال لبنان للمرة الأولى هذا العام، وغطت طبقة من الثلج قمة القرنة السوداء وجوارها التي تعد أعلى قمة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط .

وترتفع قمة القرنة عن سطح البحر 3088 مترًا، واستغل بعض الهواة تساقط الثلوج لزيارة المنطقة لممارسة

وتلاقى الثلج الذي تساقط اليوم فوق القرنة السوداء مع أكوام ثلج تساقطت العام الماضي.

// انتهى //

21:06ت م

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بيروت 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستساقطت الثلوج فوق المرتفعات الجبلية في منطقة الضنية شمال لبنان للمرة الأولى هذا العام، وغطت طبقة من الثلج قمة القرنة السوداء وجوارها التي تعد أعلى قمة في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط .وترتفع قمة القرنة عن سطح البحر 3088 مترًا، واستغل بعض الهواة تساقط الثلوج لزيارة المنطقة لممارسة رياضة التزلج والتقاط الصور التذكارية.وتلاقى الثلج الذي تساقط اليوم فوق القرنة السوداء مع أكوام ثلج تساقطت العام الماضي.// انتهى //21:06ت م0229

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