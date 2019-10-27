شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: مشروع العدادات الذكية سيحقق نقله في الإستغناء عن المحروقات والان مع التفاصيل

أعلن "عبد العزيز بن سلمان" وزير الطاقة السعودي ، أن مشروع العدادات الذكية سيساعد الدولة في تحقيق نقله بالإستغناء عن حرق الخام واسبتداله بالطاقة المتجددة، مشيرًا إلي أن السعودية تعمل لأنجاز مزيج الطاقة المحسن داخل المملكة والمكون من 70% من الغاز و30% من الطاقة المتجددة.

كما أعلن بن سلمان عن توقيع وزارة الطاقة اتفاقية لتعزيز صناعات العدادات الذكية مع شركة الكهرباء وهيئة المحتوبي المحلي وبمشاركة جهات عديدة.