شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: مشروع العدادات الذكية سيحقق نقله في الإستغناء عن المحروقات والان مع التفاصيل
أعلن "عبد العزيز بن سلمان" وزير الطاقة السعودي ، أن مشروع العدادات الذكية سيساعد الدولة في تحقيق نقله بالإستغناء عن حرق الخام واسبتداله بالطاقة المتجددة، مشيرًا إلي أن السعودية تعمل لأنجاز مزيج الطاقة المحسن داخل المملكة والمكون من 70% من الغاز و30% من الطاقة المتجددة.
كما أعلن بن سلمان عن توقيع وزارة الطاقة اتفاقية لتعزيز صناعات العدادات الذكية مع شركة الكهرباء وهيئة المحتوبي المحلي وبمشاركة جهات عديدة.
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