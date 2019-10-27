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أمطار ورياح مع ضباب غدًا

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2019-10-27

أمطار ورياح مع ضباب غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

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وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، مع تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير.

وتابعت الأرصاد أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشرق المملكة، مع تكوّن ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة.




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