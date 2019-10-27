البيت الأبيض : سيتم التخلص من جثة البغدادي بشكل ملائم

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي أنه سيتم التخلص من بقايا جثة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش بشكل ملائم دون تحديد الطريقة.

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وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم قتل البغدادي في عملية عسكرية سرية حيث قام بتفجير الحزام الناسف الذي كان يرتديه بعدما اقتحمت القوات مكان تواجده في إدلب السورية.

وكشف ترامب عن وفاة 3 أطفال وامرأتين في العملية مشيرًا إلى أنه لم يتبق من جثته الكثير حيث تمزقت بفعل قوة التفجير.