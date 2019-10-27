2019-10-27

سحابة كثيفة تقترب من حفر الباطن وخبيران يطالبان بـ تعليق الدراسة غدًا

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

طالب محلل تنبؤات الطقس منيف الدليمي بضرورة تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين في حفر الباطن نظرًا لقرب سحابة جديدة من المحافظة وكذلك لإغلاق عدد من الشوارع بسبب الأمطار.

وأضاف الدليمي في حديث لـ “متابعات الخليج 365“: يحدث خلال هذه اللحظات جريان لوادي الباطن الأمر الذي يعني دخول المياه بغزارة لأحياء السليمانية والفيصلية.

وتابع الدليمي: سوف ترتفع الرطوبة صباحًا على المحافظة ومن ثم يتشكل الضباب الأمر الذي يصعب على قائدي الحافلات المدرسية.

ومن جانبه: قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي: إن تعليق الدراسة أمر لا بد منه في حفر الباطن في ظل هذه الأجواء.

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وتابع: قمت بدوري بإخبار إدارة تعليم حفر الباطن بضرورة التعليق.

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقًا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

يذكر أن وزارة التعليم أسندت قرار تعليق الدراسة إلى لجنة مركزية بالوزارة، يرأسها نائب الوزير، بالتنسيق مع إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني.

وقررت الوزارة أن يكون تعليق الدراسة محصورًا على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، مع إمكانية تعليق الدراسة نتيجة الظروف المناخية في عدد من المدارس في منطقة تعليمية دون التعليق لكافة المدارس.