موسم الرياض ينقل مطعم مايتا إلى المملكة

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن موسم الرياض عن تواجد مطعم مايتا أحد أشهر مطاعم بيرو في المملكة خلال الفعاليات التي تحظى بمشاركة واسعة من قبل فئات المجتمع.

ونشر موسم الرياض مقطعًا ترويجيًا من داخل المطعم وعلق عليه بالقول: “هذا الشهر راح يجينا على موسم الرياض مطعم “مايتا” الذي يتصدر قائمة أفضل اكتشافات العالم، ويشرف عليه الشيف العالمي الشهير “جايمي بيساكي””.

يُذكر أن مطعم مايتا مصنّف ضمن أفضل 50 مطعمًا على مستوى العالم ويقدم وجبات خاصة وأطباقًا مميزة.







