2019-10-27

الإنذار المبكر : أمطار وأتربة مثارة على القيصومة حتى التاسعة مساء

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة بالأتربة المثارة على المنطقة الشرقية خاصة محافظة القيصومة.

وقال الإنذار المبكر في تنبه متقدم له إن الحالة سوف تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم.

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وشهدت حفر الباطن اليوم أمطارًا شديدة ورياحًا عاتية أدت إلى سقوط اللوحات الإعلانية وتحطم واجهة المستشفى المركزي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن الفرصة لا تزال مستمرة لهطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، كذلك يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشرق المملكة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة.