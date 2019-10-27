«عمل حائل»: بريد إلكتروني لشكاوى المواطنين.. والرد خلال 48 ساعة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل) خصص مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح محمد الشمري، فريقاً لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين عبر البريد الإلكتروني (

خصص مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح محمد الشمري، فريقاً لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين عبر البريد الإلكتروني ( [email protected] )، سواءً المتعلقة بالتأخر في الرد على المعاملات، أو مستوى الخدمة المقدمة من أي موظف. وأوضح الشمري لـ«الخليج 365»، أن الفريق يُتابع البريد الإلكتروني على مدار الساعة، ويُعد التقارير ويتواصل مع المُرسِل خلال ٤٨ ساعة عمل لإنهاء أي معاملة أو شكوى.

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