عربة «الأحوال المُتنقلة» تُقدِّم خدماتها في 8 مواقع بمنطقة مكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين»، الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تقديم خدماتها للرجال والنساء في 8 مواقع بالمنطقة. وتُقدِّم الوحدة المتنقلة اليوم (الأحد) خدماتها للرجال في محافظة ميسان لمدة يومين، ومحافظة أضم، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمدة يوم واحد، فيما تُقدِّم خدماتها للنساء في الكلية الجامعية بالقنفذة فرع جامعة أم القرى لمدة أسبوع، ويوم غدٍ (الاثنين) للرجال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة يوم واحد. وتتواجد الوحدة المتنقلة يوم (الأربعاء) في محافظة ثول بمنطقة مكة المكرمة لتقديم خدماتها للرجال لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة ميسان لمدة يومين. وتختتم الوحدة المتنقلة زياراتها للمنطقة يوم (الخميس) القادم بتقديم خدماتها للرجال في مبنى وزارة الإسكان لمدة يوم واحد. وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل وقائع الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت». الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين»، الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية، بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تقديم خدماتها للرجال والنساء في 8 مواقع بالمنطقة. وتُقدِّم الوحدة المتنقلة اليوم (الأحد) خدماتها للرجال في محافظة ميسان لمدة يومين، ومحافظة أضم، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمدة يوم واحد، فيما تُقدِّم خدماتها للنساء في الكلية الجامعية بالقنفذة فرع جامعة أم القرى لمدة أسبوع، ويوم غدٍ (الاثنين) للرجال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة يوم واحد. وتتواجد الوحدة المتنقلة يوم (الأربعاء) في محافظة ثول بمنطقة مكة المكرمة لتقديم خدماتها للرجال لمدة يوم واحد، فيما تقدم خدماتها للنساء في محافظة ميسان لمدة يومين. وتختتم الوحدة المتنقلة زياراتها للمنطقة يوم (الخميس) القادم بتقديم خدماتها للرجال في مبنى وزارة الإسكان لمدة يوم واحد. وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل وقائع الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت». الجدير ذكره، أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.