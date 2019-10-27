شكرا لقرائتكم خبر عن خميس مشيط: إزالة تعديات على مساحة مليون م٢ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أوضح المتحدث باسم بلدية خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن بلدية حسام الفرعية أزالت تعديات على أراضٍ حكومية تقدر مساحتها بحوالى مليون متر مربع تقريباً، بمشاركة الجهات ذات العلاقة. وأشار القرني إلى أن التعديات تمثلت في غرف عشوائية وأشجار تمت زراعتها في مواقع مختلفة، وخزانات مياه وطبليات بلك وعقوم ترابية، جرت إزالتها بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية. وأضاف القرني: «نفذت بلدية المحافظة خلال الأسبوع الماضي 224 جولة رقابية لمتابعة المنشآت الصحية والمهنية شملت 100 محل، أسفرت عن إغلاق 65 وإنذار 22». وأوضح أن المخالفات تركزت في عدة نقاط، منها تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين الأغذية والمأكولات، ووجود أطعمة معاد تحضيرها، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية ورخص بلدية. وذكر متحدث البلدية، أنه جرت مصادرة وإتلاف 3316 كجم من الخضروات والفواكه واللحوم والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكمية كبيرة من الزيوت التالفة والمعاد استخدامها، كما تمت إزالة 42 بسطة عشوائية.

أوضح المتحدث باسم بلدية خميس مشيط بدر آل خويلد القرني، أن بلدية حسام الفرعية أزالت تعديات على أراضٍ حكومية تقدر مساحتها بحوالى مليون متر مربع تقريباً، بمشاركة الجهات ذات العلاقة. وأشار القرني إلى أن التعديات تمثلت في غرف عشوائية وأشجار تمت زراعتها في مواقع مختلفة، وخزانات مياه وطبليات بلك وعقوم ترابية، جرت إزالتها بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية. وأضاف القرني: «نفذت بلدية المحافظة خلال الأسبوع الماضي 224 جولة رقابية لمتابعة المنشآت الصحية والمهنية شملت 100 محل، أسفرت عن إغلاق 65 وإنذار 22». وأوضح أن المخالفات تركزت في عدة نقاط، منها تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين الأغذية والمأكولات، ووجود أطعمة معاد تحضيرها، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية ورخص بلدية. وذكر متحدث البلدية، أنه جرت مصادرة وإتلاف 3316 كجم من الخضروات والفواكه واللحوم والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكمية كبيرة من الزيوت التالفة والمعاد استخدامها، كما تمت إزالة 42 بسطة عشوائية.

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