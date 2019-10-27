60 متحدثاً يناقشون تحولات مجال الأشعة في إطار رؤية 2030

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جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) انطلقت اليوم (الأحد) أعمال المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية

انطلقت اليوم (الأحد) أعمال المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية السعودية للأشعة، في فندق حياة بارك بمحافظة جدة، برعاية مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وحضور عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور الدكتور محمود شاهين الأحول. وأوضحت رئيسة المؤتمر رئيسة الجمعية السعودية للأشعة استشاري أشعة الصدر والقلب الدكتورة لمياء غازي جمجوم، خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، أن المؤتمر يعزز من الدراسة والأبحاث، ويحصر المهتمين بعلم الأشعة من استشاريين وأخصائيين وأطباء مقيمين، وفنيي أشعة وممرضين وممرضات وطلاب. وأشارت إلى أن الموتمر يناقش العديد من المواضيع في أقسام الأشعة المختلفة، منها مواضيع متعلقة بأشعة الثدي، وأشعة الجهاز الحركي والعصبي، وأشعة الجهاز الهضمي، وأشعة الأطفال، وأشعة الصدر والقلب، وطرق الوقاية من الإشعاع.

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