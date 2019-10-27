نزع ملكيات 13 عقارا في القطيف للتوسعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الدمام

بدأت بلدية محافظة القطيف في إجراءات نزع الملكيات العقارية المحاذية لشارع سلمان الفارسي في عنك، تمهيدا لإتمام توسعة الشارع واستكمال امتداد الشارع حتى شارع الملك عبدالعزيز.

Advertisements

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس محمد الحسيني، أن مدة المشروع 60 يوما، ويأتي ضمن مشروع صيانة شوارع عنك، لافتا إلى أن العقارات المنزوعة «جزئيا أو كليا» لمصلحة الطريق 13 عقارا، مضيفا أن المساحة الإجمالية المنزوعة من الأراضي لمصلحة الطريق تتجاوز 33003 م2، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المنزوعة من المباني القائمة لصالح الطريق 809 م2.

وبين أن المشروع يأتي ضمن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية، واستمرارا لجهد البلدية في رفع مستوى أداء الطرق وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشاريع السفلتة والصيانة لشوارع مدينة القطيف وتوابعها.

ولفت إلى العناية بتحديد أولويات تنفيذ أعمال الصيانة بناء على نوع الطريق، رئيس أو تجميعي أو محلي، إضافة إلى أهمية الطريق وحجم حركة المرور ووجود الخدمات الأساسية من تمديد المرافق وجدولتها الزمنية في أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على المحافظة على العمر الافتراضي للطرق والشوارع والارتقاء بمستوى أدائها.