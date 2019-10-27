وظائف إدارية شاغرة بطبية الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف، رغبتها في استقطاب كفاءات لشغل بعض الوظائف الإدارية المتوفرة للسعوديين (رجال ونساء)، في عدد من الإدارات التابعة للمدينة. واشترطت إدارة رأس المال البشري بالمدينة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، يجيد تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لها، وأن يكون لائقا طبيا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة.

وأوضحت الإدارة أنه في حال الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل HRDpmmc.med.sa، مشيرة إلى أنه سيجري التواصل مع من يرشح فقط من خلال البريد الالكتروني.