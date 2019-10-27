مبادرة لتقديم أساسيات اللغة العربية لغير الناطقين بها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضمن ملتقى مكة الثقافي لهذا العام، أطلقت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس، مبادرة بعنوان «مع الناطقين بغير العربية»، بحضور مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم مكة نبيل طيب ومعلمي المبادرة وعدد من الجالية الإندونيسية المعتمرين المستفيدين من المبادرة، وذلك بمركز بادر للأعمال التطوعية بالعاصمة المقدسة.

وأوضح مساعد مدير التعليم الدكتور فهد الزهراني أن تعليم مكة أطلق مبادرات من ضمنها «مع الناطقين بغير العربية» التي تستهدف تقديم أساسيات اللغة العربية لغير الناطقين بها، سواء من المعتمرين أو من العمالة والإخوة الوافدين المقيمين بمكة.

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وأشار إلى نجاح المبادرة منذ انطلاقها مع عدد من الإخوة من الجالية الإندونيسية التي رحبت بالمبادرة وشاركت فيها وتفاعلت معها بسرور بالغ، واهتمام عظيم، نظرا لحاجة هؤلاء الإخوة خاصة المعتمرين لتعلم أساسيات اللغة وبعض المفردات العربية التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وبين أن هناك عددا من المبادرات سيتم تفعيلها في أندية الحي ومراكز الأحياء والمدارس.

وأفاد بأن هذه المبادرة تأتي ضمن ملتقى مكة الثقافي لعام 1441 تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، هذا المشروع المتميز الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.