بدء التسجيل في البكالوريوس المسائي بتقنية الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

أعلنت الكلية التقنية في محافظة الأحساء أمس عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني من عام 1441 في برنامج البكالوريوس التطبيقي المسائي لخريجي الدبلوم، ويستمر التسجيل حتى الأربعاء 9 /3 /1441، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية سعد اليمني أن التخصصات المتاحة في برنامج البكالوريوس التطبيقي المسائي، تتمثل في الإدارة العامة والمحاسبة المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، وتخصص دعم أنظمة الشبكات والمعتمدة من هيئة المهندسين، مشيرا إلى أن البرنامج مخصص لخريجي الدبلوم فقط.