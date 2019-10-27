فصول لتعليم اللغة الصينية بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

أطلقت مدارس تابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير فصولا وبرامج لتعليم اللغة الصينية للطلاب والطالبات.

ووقف مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني على تجارب بعض المدارس في المنطقة، واطلع على البرامج التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات لتعليم اللغة الصينية.

ونوه بأهمية اللغة في العلاقات بين الدول والشعوب على المستويات كافة، وأنها تثري مخرجات التعليم، وتسهم في تنمية مهارات الطلاب والطالبات.