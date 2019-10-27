مستقبل الأزياء في قصر الثقافة بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

أعلنت وزارة الثقافة، عن جدول أعمال فعالية «مستقبل الأزياء» الذي ستنعقد دورته الأولى في قصر الثقافة في الرياض من 4 - 6 نوفمبر المقبل، بحضور مصممي أزياء عالميين ومحليين وممثلي القطاع والمستثمرين والمهتمين، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى ندوات وورشا وجلسات حوارية ستتطرق إلى التحديات والتوجهات والتطورات الحالية في قطاع الأزياء العالمي، وستكون الفعالية على ثلاثة مسارات تشمل جلسات حوارية وورش عمل وفرصا تفاعلية للتعارف بين خبراء الأزياء العالميين والمحليين لتبادل الخبرات، وستقدم الفعالية معرضا يحتفي بتاريخ الأزياء في المملكة.

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وتشهد فعاليات اليوم الأول كلمة رئيسية عن الأزياء كصناعة عالمية، ودراسة «طرح علامة تجارية عالمية»، وحديث مع مصمم أزياء عالمي عن مستقبل الأزياء، أما اليوم الثاني فستدور محاوره حول أهمية الاستدامة في مستقبل صناعة الأزياء وسيكون اليوم الأخير مخصصا لمشهد الأزياء والمعرض المصاحب للفعالية.

وتسعى وزارة الثقافة من خلال فعالية «مستقبل الأزياء» لدعم قطاع الأزياء بوصفه أحد قطاعاتها الـ16 الرئيسة التي أعلنت عنها في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها.

وتهدف الفعالية إلى معرفة احتياجات القطاع وبحث آفاق هذه الصناعة وإمكاناتها الكبيرة في ظل التطورات الثقافية التي تعيشها المملكة بفضل رؤية 2030.