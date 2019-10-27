أمازون تقدم تسهيلات جديدة لشراء السلع زهيدة الثمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو

على مدى سنوات قدمت شركة التجارة الالكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون» خدمة «البنود الإضافية» أو «آد أون آيتمز»، والتي تتضمن وضع حد أدنى لقيمة المشتريات من السلع زهيدة الثمن حتى يتم شحنها، حيث وضعت الشركة حدا أدنى قدره 25 دولارا لقيمة المشتريات التي يتم شحنها إلى المستخدم مجانا.

لكن الشركة أعلنت تقديم تسهيلات جديدة لشراء السلع زهيدة الثمن، حيث تتيح الآن لعملاء خدمة العضوية مدفوعة الاشتراك «برايم» شراء أنبوب مرطب شفاه لا يزيد ثمنه عن 2ر1 دولار أو معطر جو لا يزيد ثمنه عن 82 سنتا دون الحاجة إلى شراء مجموعة إضافية حتى تصل قيمة المشتريات إلى 25 دولارا على الأقل ليتم شحنها إليه مجانا.