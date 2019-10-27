النايفات يفوز بذهبية دولية أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق الفحل أزراف لمربط النايفات العائدة ملكيته للمربط، لقب بطولة أمريكا الدولية للخيل العربية الأصيلة التي شهدت مشاركة أكثر من 500 جواد من مرابط العالم، وهي التظاهرة الأبرز في أمريكا كونها الأقدم من بين بطولات العالم للخيل العربية، حيث أقيمت النسخة قبل نحو 53 عاما، وما زالت تواصل حضورها القوي من بين بطولات الجمال العالمية.

ويعد إنجاز الفحل أزراف أول إنجاز سعودي يتحقق في هذه البطولة العالمية التي تقام في ولاية أوكلاهوما، بنيله العلامة الكاملة بإجماع حكام البطولة ليتوشح بالذهب.