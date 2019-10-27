3 أهداف عكسية في اليوم الأول لمونديال الناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ ريو دي جانيرو

رغم عدم وجود مفاجآت كبيرة في اليوم الأول لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما التي تستضيفها البرازيل حاليا، فرضت النيران الصديقة كلمتها على المباريات.

واستهل المنتخب البرازيلي مسيرته بفوز ساحق 4 -1على نظيره الكندي في المباراة الافتتاحية ضمن منافسات المجموعة الأولى التي شهدت أيضا فوز أنجولا على نيوزيلندا 2-1، فيما شهدت المجموعة الثانية فوز نيجيريا على المجر 4-2 والإكوادور على أستراليا 2-1.

ويستحوذ المنتخب النيجيري على الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 5 ألقاب على مدار 17 نسخة سابقة مقابل 3 ألقاب للمنتخب البرازيلي.

Advertisements

الشيء الذي لفت الأنظار بشدة في مباريات اليوم الأول، الأهداف العكسية التي وصلت إلى 3 أهداف سجلت من نيران صديقة عن طريق الخطأ، وهو ما يشير إلى إمكانية أن تشهد النسخة الحالية رقما قياسيا سلبيا يتعلق بالأهداف العكسية.

وعلى مدار 17 نسخة سابقة، شهدت بطولات العالم للناشئين العديد من الأهداف العكسية التي ربما يعود معظمها لقلة خبرة اللاعبين في مثل هذه السن المبكرة.

وكان أول هذه الأهداف العكسية في مباريات النسخة الحالية هدف لاعب كندا، كوبي فرانكلين عن طريق الخطأ في مرمى فريقه ليمنح البرازيل الهدف الثاني في مباراة الفريقين، وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي المباراة بين الإكوادور وأستراليا، سجل لاعب أستراليا أنطون ميلناريك الهدف الثاني للمنتخب الإكوادوري في الدقيقة التاسعة، فيما كان الهدف الثالث عبر النيران الصديقة بتوقيع النيوزيلندي هاري بارك لصالح المنتخب الأنجولي وهو الهدف الثاني للفريق أيضا وجاء في الدقيقة 60.