49 شريكا عالميا من كبريات الشركات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف صندوق الاستثمارات العامة أمس عن مشاركة 49 شريكا يشكلون دورا محوريا في تطوير ونجاح أعمال الدورة السنوية الثالثة من مبادرة مستقبل الاستثمار 2019.

وأشارت مبادرة مستقبل الاستثمار إلى مشاركة قرابة 300 متحدث من الشخصيات العالمية المرموقة، من صناع قرار ومستثمرين وخبراء يمثلون أكثر من 30 دولة، في فعاليات وجلسات مؤتمر المبادرة.

وتعكس خلفيات الحضور تلك السمة العالمية للمؤتمر، حيث تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من أوروبا، وتحوز آسيا على نسبة 19% من المتحدثين، فيما تشكل نسبة دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، مبينة تسجيل أكثر من 6,000 شخص للمشاركة في المؤتمر.

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شركاء المبادرة:

16 شريكا استراتيجيا: سيسهمون في رسم إطار الحدث بشكل عام، منهم: شركة داو كيميكال، وإتش إس بي سي، سامسونج، ومجموعة اللولو العالمية، وشركة ريلاينس للصناعات المحدودة، وموانئ دبي العالمية، وبنك الرياض، وسابك، والخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة البحر الأحمر للتطوير، ومعادن.

12 شريكا للمعرفة: من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية تم التعاون معهم لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية، بالإضافة إلى تحديد فرص النمو في المراحل المبكرة، وتضم هذه القائمة ديلويت، إي واي، كيه بي إم جي، باليديوم، بي دبليو سي و Strategy&، سيا بارتنرز ، وشركة World Ocean Council.

21 شريكا تكنولوجيا عالميا: ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا، كما سيعرضون أحدث الابتكارات من مختلف الميادين امتدادا من الذكاء الاصطناعي وتقنية الواقع المعزز وصولا إلى عالم الروبوتات والاتصال وغيرها، وتتضمن هذه القائمة: جرافيتي إكستريم إي، جرين إمباكت، هايف، هواوي، ماركبل Markable،Ping An Good Doctor، بيور هارفست، ريفا إنرجي سوليوشنز، سينس تايم، وشركة فيرجن هايبرلوب ون.