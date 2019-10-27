12 مشروعا تحظى بدعم حاضنة الغذاء والدواء الرقمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

حصد 12 مشروعا نتائج متميزة من بين 100 مشروع شاركت في منافسات «هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي» في مقر الهيئة العامة للغذاء والدواء بالرياض؛ وانتقلت إلى مرحلة الاحتضان والدعم عبر «حاضنة الغذاء والدواء الرقمية»، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل مثالية لتطويرها تمهيدا لتسويقها وتحقيق الفائدة للوطن.

مجال الغذاء:

• مشروع «الملصق الغذائي الذكي» ويتمثل في إنشاء نظام رقمي متكامل يمكن الأفراد والجهات (مطاعم ومحلات بيع المأكولات) من حساب السعرات الحرارية بسهولة.

• مشروع «تطبيق إدارة حساسية الأغذية» وتشمل فكرته إنشاء تطبيق تضاف فيه الأطعمة المسببة للحساسية.

• مشروع «Nutrimetical» ويعمل على حساب احتياج المرضى المنومين ومرضى العناية المركزة من التغذية الأنبوبية بدقة وسرعة عالية.

مجال الدواء:

• مشروع «الاستخدام الأمثل للأدوية قريبة انتهاء الصلاحية» ويهدف للاستفادة من الأدوية التي اقتربت نهاية صلاحيتها.

• مشروع «برنامج التبرع وإعادة تدوير الأدوية غير المستخدمة» ويتضمن منح الفرصة لإعادة تدوير الأدوية غير المستخدمة لمن يحتاجونها.

Advertisements

• مشروع «موجود» ويهدف لحل مشكلة البحث عن الدواء من خلال إنشاء منصة تسهل للمستخدم الوصول للمعلومة بسهولة.

مجال الأجهزة الطبية:

• مشروع «منصة درج» لتمكين مقايضة أو مشاركة أجهزة المختبرات البحثية الدوائية في الكليات الحكومية وربط المختبرات بمراكز التجارب الإكلينيكية.

• مشروع «MedDeal» ويختص ببيع الأدوية الفائضة عن حاجة المستشفى إلى مستشفى آخر.

• مشروع «smart ER» وهو جهاز لإدخال بيانات المريض وسبب زيارته للمستشفى بمجرد المسح الضوئي على البطاقة الطبية.

مجال الصحة:

• مشروع «سلامة أدويتي» يوفر تطبيقا لحفظ الأدوية التي يتناولها المريض وإصدار تحذير في حال وجود تداخلات بينها.

• مشروع «منصة مأمون» وهو برنامج يكون جهة ثالثة بين الهيئة وشركات الأدوية، وبين الممارس الصحي والمريض.

• مشروع «التحكم في استخدام التطبيقات عن طريق حرق السعرات الحرارية» ويتضمن تعقب السعرات الحرارية التي تحرق يوميا وفقا لنشاط الشخص.