يسر وأداء يقومان التقدم بمسار التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

وقع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» أمس اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، بمقر البرنامج بمبنى الرائدة بالرياض. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق للقيام بتقويم مدى التقدم في مسار التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية وقياس مستوى أدائه وجودته، وإدراج الربط بمنظومة «شامل» كأحد عناصر هذا التقويم.

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ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ»يسر» المهندس علي العسيري والمدير العام المكلف لمركز «أداء» المهندس راشد القعود.

وأوضح العسيري أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود البرنامج للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي في المملكة، وإيجاد حكومة رقمية محورها المواطن، وذلك من خلال قياس التحول الرقمي الحكومي من خلال منهجية معتمدة، وإدراج منظومة الرقابة الحكومية «شامل» كأحد العناصر لقياس التحول الرقمي الحكومي، فضلا عن تزويد مركز أداء بملخص تنفيذي يبين المخاطر والتحديات التي تواجه الجهات الحكومية المستهدفة (كل جهة على حدة) وتقديم التوصيات المقترحة.

وذكر القعود أن نتائج قياس التحول الرقمي الحكومي من «يسر» ستضاف ضمن تقارير الأداء التي يصدرها المركز، متضمنة المخاطر والتحديات، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تهدف للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي للمملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 ورفع جودة الخدمة الحكومية للمواطن، للمساهمة في خلق وطن رقمي متقدم يواكب العالم الحديث في تلبية أهم احتياجات الأفراد.