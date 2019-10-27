إشارات ذكية للمشاة في طريق الكورنيش بالخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ركبت بلدية محافظة الخبر إشارتين ذكيتين للمشاة في طريق الكورنيش الشمالي، وطريق الكورنيش الجنوبي.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس سلطان الزايدي، أنه تم تركيب إشارات المشاة الذكية التي تعمل من خلال نظام ضوئي أرضي يتناغم مع إضاءة الإشارات، حيث إن الإشارة الذكية يتوفر فيها وحدة تحكم رئيسة تتحكم في الإشارات، وتتضمن إضاءات خاصة بالسيارات، وإضاءات خاصة بالمشاة.

وبين أنه في الحالة العادية تكون إضاءة المركبات تعمل باللون الأخضر، وإضاءة المشاة باللون الأحمر، وفي حال رغبة أحد المارة بالعبور يضغط على زر التحكم في الإشارة لإيقاف حركة السيارات وتصبح إضاءة الممر باللون الأحمر، وإضاءة عبور المشاة باللون الأخضر، مشيرا إلى أن التوقيت يعدل تلقائيا بحيث يسمح بعبور آمن لأكبر عدد ممكن من المشاة بشكل آمن وسهل للجميع، مع عدم التأثير على حركة السيارات والوصول إلى أفضل مستويات الخدمة، مؤكدا أن هذا النظام سيرفع من مستوى سلامة المشاة إلى جانب تحسين انسيابية السيارات نتيجة إلغاء مرحلة المشاة في حال عدم الوجود للمشاة على الأرصفة، ما يوفر وقتا إضافيا للمركبات.