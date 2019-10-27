الفيصل يستقبل رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية «نرعاك»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية «نرعاك» الأميرة عادلة بنت عبدالله بمناسبة حصول المؤسسة على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تطبيق «نرعاك 360 ».

وهنأ الأمير خالد الفيصل رئيس مجلس «نرعاك» على هذا الإنجاز، سائلا الله للمؤسسة وأعضائها التوفيق والنجاح.

بدورها، عبرت الأميرة عادلة بنت عبدالله عن شكرها وتقديرها للأمير خالد الفيصل، موضحة أن تطبيق «نرعاك 360» ، الذي تم إطلاقه لتطوير خدمات الرعاية المنزلية يأتي إيمانا من المؤسسة بأهمية تسخير التقنية لتحقيق التنمية، وحرصا على مواكبة رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي والتنمية المنشودة، مشيرة إلى أن التطبيق يهدف لخدمة مريض المؤسسة والمراكز الطبية المتعاقد معها.

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من جهة ثانية، كرم الأمير خالد الفيصل عددا من ضباط وأفراد الدوريات الأمنية بمحافظة جدة، نظير ما حققوه من إنجازات أمنية.

وأكد أمير منطقة مكة لدى استقباله في مقر الإمارة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مدير دوريات الأمن بجدة العقيد بندر الشريف، على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان بعد توفيق الله، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي تقوم بها القطاعات الأمنية في المنطقة.

إلى ذلك، استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة أمس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية راين كليها.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.