قائد القوات الجوية يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر، كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة مع بداية العام الدراسي للدورات.

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وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، قائد الكلية اللواء الركن محمد الرويلي وهيئة الركن، واستمع إلى إيجاز عن الكلية.

والتقى قائد القوات الجوية الملكية بضباط القوات الجوية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية، حيث وجه لهم كلمة حثهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم والتي تسهم في تطور قواتنا المسلحة.

عقب ذلك قدم محاضرة عن القوة الجوية ودورها في تعزيز أمن الوطن، تناول خلالها محاور عدة منها الدروس المستفادة والتي تسهم في رفع الجاهزية القتالية، وتطور الفكر القيادي لدى الضابط، مؤكدا ما تشهده القوات الجوية الملكية السعودية من تطور مستمر ودعم لا محدود من حكومتنا الرشيدة.