الجنس ليس معيارا لوظائف الخدمة المدنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان حرص الوزارة على تمكين المرأة في الوظائف المتاحة في جميع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الوزارة مكنت المرأة من شغل مناصب إشرافية وقيادية بالوزارة، وإسناد ملفات ومبادرات مهمة للكفاءات النسائية لتحقيق استراتيجياتها وأهدافها المعلنة.

وأشاد خلال افتتاح اللقاء التعريفي حول دور وكالة تمكين المرأة لمنسوبات الوزارة بتميز الكوادر النسائية وإبداعها في جميع ما يسند إليهن من مهام، موضحا أن الخدمة المدنية تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة وعادلة لتمكين المرأة في القطاع الحكومي وأداء أعمالها بكفاءة، وأن الجنس لم يعد معيارا في الاختيار لشغل الوظائف بمختلف فئاتها ومستوياتها.

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وقال إن الأنظمة واللوائح في الخدمة المدنية لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وجاءت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بمبادئ ومفاهيم تدعم تمكين المرأة، منها على سبيل المثال لا الحصر بناء ثقافة عمل مؤسسية إيجابية تضمن حقوق منسوبيها، وتدعم تطويرهم وتدريبهم.

وبين الحمدان أن الوزارة تدعم تطوير المرأة وتدريبها على نحو يواكب المتغيرات الإدارية الحديثة لجعلها قادرة على العطاء، والمشاركة في المناصب القيادية والإشرافية من خلال تبنيها ودعمها وصقل مواهبها عبر حزمة من البرامج التطويرية، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك برنامج الأخصائي المعتمد للائحة التنفيذية للموارد البشرية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، والبرنامج الوطني لتأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية، بالشراكة مع معهد (CIPD) العالمي، إضافة إلى أكاديمية تطوير القيادات الإدارية التي عملت على تأسيسها الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبالشراكة مع إحدى المؤسسات التدريبية الدولية الرائدة واعتمدت من مجلس الوزراء أخيرا، حيث تهدف إلى إعداد قيادات وطنية من الجنسين نسائية ورجالية على حد سواء، تكون واعدة وقادرة على قيادة دفة التحول والتطور.

من أهداف المنصة الوطنية للموارد البشرية: