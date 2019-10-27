أمير الشرقية يحث الشباب على مواكبة احتياجات سوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حث أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف الشباب على مواكبة احتياجات سوق العمل ضمن رؤية 2030، ونوه خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، يرافقه رئيس مجلس شباب الأعمال عبدالله البريكان، ورئيس مجلس شابات الأعمال نجلاء العبدالقادر ونائباهما، بما توليه القيادة لفئة الشباب من دعم واهتمام.

وأكد أن القيادة تراهن عليهم، وأن ذلك نابع من إيمانها بأنهم المستقبل المشرق للبلاد، وبقدرتهم على مواصلة مسيرة العطاء والتنمية التي بدأها الأجداد بتمكن، مبينا أن الآمال معقودة على فئة الشباب فهم العتاد والعدة.

وقال «إن العمل الجاد ومواجهة التحديات هي سمة ملازمة لرواد الأعمال، وإن استشراف المستقبل والعمل على دعم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في السنوات القادمة من خلال رؤية المملكة 2030 التي أوضحت للجميع احتياجات سوق العمل ومتطلباته خلال الفترة المقبلة هي جزء من مهام المجلس، حاثا الشباب على وضع الخطط والتنسيق مع الجهات الداعمة لهم، ومنها مجلس شباب المنطقة الشرقية.

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وأشاد الأمير سعود بن نايف بما حققه مجلس شباب الأعمال من منجزات وخطوات مهمة، متمنيا للمجلس ومنسوبيه التوفيق.

من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية باسمه وأعضاء مجلس الإدارة دعم ورعاية أمير الشرقية لمناشط الغرفة، وعلى وجه الخصوص الفعاليات ذات الصلة بمجلسي شباب وشابات الأعمال.

من جانبه عبر رئيس مجلس شباب الأعمال عن شكره وتقديره لأمير الشرقية على ما يوليه من دعم واهتمام للمجلس، مؤكدا أن هذه الرعاية الكريمة أسهمت في مواصلة المجلس لتميزه وريادته في دعم شباب الأعمال، وتنمية قدراتهم.

فيما بينت رئيس مجلس شابات الأعمال نجلاء العبدالقادر، أن اهتمام أمير الشرقية بشابات الأعمال وحرصه على تمكينهن والرفع من قدراتهن، وتقديم البرامج والدعم اللازم لهن، أثمر عن زيادة في عدد منتسبات المجلس، والبرامج المقدمة لهن.

يذكر أن ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال يقام في مطلع نوفمبر المقبل برعاية من أمير المنطقة الشرقية.