السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل في مسعى لمنع وقوع المستهلك ضحية للغش التجاري أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن هناك إجراءات ينبغي اتباعها من قبل البائع والمشتري، فضلا عن وجود عقوبات صارمة للحد من التلاعب في السلع أو عرض وتسويق منتجات مغشوشة أو فاسدة، مشددة على أنه يحق للمستهلك استرداد نقوده في حال شرائه سلعة تبين له أنها مقلدة أو معيبة. إجراءات لا بد من اتخاذها: إذا اشترى المستهلك سلعة اتضح أنها معيبة أو مغشوشة أو مقلدة، يحق له إرجاعها واسترداد المبلغ الذي دفعه

كل من يخالف أحكام النظام يعاقب بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

حجب المحل الالكتروني جزئيا أو كليا، موقتا أودائما بالتنسيق مع الجهة المختصة.

نشر منطوق العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أكثر، أو في وسيلة أخرى مناسبة.

التعامل مع المتاجر الالكترونية الموثوقة

عدم التعامل مع المتاجر الالكترونية الموجودة في مواقع التواصل في حال عدم توثيقها لدى منصة »معروف«. نظام عقوبة الغش التجاري: أهمية التحقق من مواصفات المنتج الذي يتم شراؤه من المواقع العالمية.

تحديد عقوبات الغش التجاري.

تعريف المقصود بالسلعة المغشوشة والفاسدة.

عقوبة المستورد والمصنع والبائع لسلعة مغشوشة أو فاسدة.

تحديد جهة ضبط المخالفات والتحقيق فيها.

صلاحيات موظفي البلديات فيما يتعلق بمراقبة المواد الغذائية.

تحديد جهة تطبيق العقوبات والتظلم منها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحمي نفسك من الغش التجاري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.