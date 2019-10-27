عمالة تتاجر في دفن الموتى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب _ جدة

فيما شكا مواطنون في محافظة جدة من تعرضهم للاستغلال من قبل عمالة وافدة بالمقابر، أكدت الأمانة أن الخدمات التي تقدم فيها مجانية.

وقال عادل الجهني، إنه تفاجأ في إحدى مقابر المحافظة بعدم رغبة العامل فتحها لكي نتمكن من دفن قريب لنا، بحجة أنه لا يوجد مكان أو قبر مفتوح للدفن، مما اضطرنا إلى الدفع له مقابل ذلك، حيث تمكنا بعدها من إدخال الميت والصلاة عليه ودفنه، مضيفا أن هذا التصرف لا زال عالقا في ذهنه.

وبين أنه يجب على أمانة جدة تكثيف مراقبيها حتى لا يتم المتاجرة بالأموات من قبل عمالة لا يهمها إلا مصلحتها وجني المال بطريقة غير مشروعة.

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ورأى فهد الزهراني، أن عمالة المقابر في جدة بحاجة إلى إعادة تدوير أو تغيير مستمر، حيث إنهم يستغلون حزن و آلام أهل الميت، من خلال منحهم الأموال مقابل فتح المقبرة أو الحفر ودفن المتوفى، ويظنون أن الجميع سيدفع لهم، لذى باتوا في الآونة الأخيرة يتحججون بعدم وجود مكان، إلى أن يتم الدفع، مشيرا إلى أنه سبق وأن تعرض أقاربه للابتزاز قبل أن يتمكنوا من دفن ميتهم.

بدوره قال محمد الشهري، إنه نظرا لكثرة مخالفات عمال المقابر، واستغلالهم المستمر لذوي المتوفي، يجب على الأمانة أن يكون لديها مشرف أو مراقب في كل مقبرة.

وأضاف: على الرغم أن تلك العماله تتقاضى مبالغ مالية مقابل الخدمات التي تقدمها في المقبرة، وكذلك المكان الذي يجعل الإنسان يتأمل ويعتبر ، إلا أنها مستمرة في تجاوزاتها دون رادع أو خوف.

من جهته أكد المتحدث باسم الأمانة محمد البقمي للصحيفة، أن جميع العاملين في المقابر يتقاضون أجورهم بشكل رسمي، مبينا أن الخدمة مجانية، ويوجد لوحات في المقابر توضح ذلك. وأضاف أنه في حال وجود مخالفات يتاح للجميع تقديم شكوى على رقم بلاغات الأمانة 940، لافتا إلى أن الامانة أعلنت عن خطة لتطوير المقابر خلال الفترة المقبلة.