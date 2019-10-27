حملة للكشف على المباني العالية في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي _ جدة

بدأت أمس في محافظة جدة حملة للكشف على المباني العالية، وتستمر لمدة أسبوعين كمرحلة أولى، لتجري دراسة نتائجها لبناء الخطط القادمة عليها.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري خلال التدشين أن الحملة مشتركة ما بيت السلامة والإطفاء وتهدف إلى الكشف على المباني العالية كافة بجدة.

وقال «إنهم في هذه الحملة جمعوا بين أعمال الإطفاء وتنفيذ اشتراطات السلامة لعمل جولة شاملة على كل المباني»، لافتا إلى أنه يتم من خلال الحملة تجربة المعدات والآليات، وسيشارك فيها عدد من ضباط الإطفاء والسلامة، وكذلك فرق الإطفاء ضمن نطاق المباني العالية.