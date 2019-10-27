، الدوري السعودي: أبها يعمّق جراح الاتحاد بفوز تاريخي ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق أبها بتحقيق فوز تاريخي على نظيره الاتحاد في عقر داره، بهدفين مقابل هدف، ليزيد من معاناته على جدول الترتيب؛ وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحساب الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رفع فريق أبها رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمّد رصيد الاتحاد عند تسع نقاط في المركز الحادي عشر.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع ومحاولات متبادلة من الجانبين، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على أيٍّ من المرميين في الدقائق 20 الأولى، مع أفضلية نسبية للاتحاد الذي عانى في بناء الهجمة بظل قطع تمريراته والحصار الذي فرض على نجم الفريق.

بادر فريق الاتحاد بالوصول إلى مناطق منافسه عبر سلسلة من الفرص، التي كانت في أغلب الأحيان تنتهي عند دفاع الضيوف، باستثناء تسديدة عبدالعزيز البيشي التي جاورت القائم الأيسر لمرمى عبدالعالي المحمدي، في المقابل اعتمد لاعبو أبها على الهجمات المرتدة، وكانوا قريبين في مناسبتين من الوصول إلى مرمى الاتحاد الأولى، عبر تسديدة فانيفا أندريا التي مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 12، في حين شكلت الثانية خطورة حقيقية عندما أطلق التونسي سعد بقير تصويبة جميلة من ركلة ثابتة، أنقذها فواز القرني بكل اقتدار ليحولها لركلة ركنية.

ورغم الأفضلية النسبية للاتحاد إلا أن الضيوف نجحوا في التسجيل عندما نفّذ سعد بقير ركلة ركنية على رأس كريم العواضي، الذي ارتقى فوق الجميع ووضعها بنجاح في المرمى (22).

صحيح أن الاتحاد فرض سيطرته على المباراة وشنّ هجمات على مرمى أبها، عن طريق إرسال الكرات العرضية من على الأجناب، لكنه فشل في اختراق دفاع الضيوف؛ الذي استبسل لاعبوه في إبعاد تلك الكرات.

كاد كريم العواضي مرة أخرى أن يضع فريق أبها في المقدمة مع بداية الشوط الثاني، حينما أرسل مهدي تاهرات كرة عرضية من ركلة حرة ثابتة وصلت إلى مسجل الهدف الأول البعيد عن الرقابة، لكنه تسرّع في التسديد لتعانق كرته الشباك الجانبية لمرمى الاتحاد (54).

نجح الاتحاد في تعديل النتيجة من علامة الجزاء بعد أن عاد الحكم الكوري الجنوبي كيم جنغ كوك إلى تقنية الفار ليحتسبها، ليسند أمر تنفيذها إلى البرازيلي رومارينيو، الذي ترجمها في شباك عبدالعالي المحمدي هدف التعادل بالدقيقة 60.

ردّ الضيوف على هدف التعديل الذي استقبلته شباكهم؛ كان حاسماً بإضافتهم للهدف الثاني عن طريق النيجيري روبن غابرييل، مستغلّاً كرة سعد بقير المرتدّة من دفاع الاتحاد ليتابعها أرضية مخادعة في مرمى فواز القرني، الذي اكتفى بمشاهدتها تعانق شباكه (73).

ولم يُحدث الفريقان شيئًا يُذكر فيما تبقى من دقائق المباراة، ليطلق الحكم صافرته معلنًا نهاية المباراة بعد 8 دقائق فقط من الوقت البديل.

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