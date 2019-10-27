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أكدت ورشة مناقشة نتائج الاختبارات الدولية والوطنية والتجريبية التي عقدت برئاسة مدير التعليم بالمخواة على أهمية نتائج الاختبارات الدولية والوطنية والتجريبية في بناء خطط هادفة تحقق رفع نواتج التعلم.
واستعرضت الورشة من خلال أوراق العمل نتائج الاختبارات الوطنية والتجريبية والدولية، ولائحة تقويم الطالب الجديدة إضافة إلى خطة الإدارة لرفع نواتج التعلم.
وأوصت الورشة بضرورة دعم المدارس ذات الأداء المنخفض وتهيئة الطلاب والطالبات للائحة تقويم الطالب عبر برامج الإرشاد والتوجيه الطلابي، فيما يتولى قسم الاختبارات والقبول تشكيل اللجان المختلفة لتفعيل اللائحة وعلى دور الإشراف التربوي في استثمار الزيارات الميدانية لمتابعة ذلك، على أن يتولى قسم الإعلام التربوي إبراز جهود الميدان والمعلمين والمدارس، وبث البرامج التوعوية المناسبة ونشر مواد اللائحة عبر المواد الإعلامية.
وأكد مدير تعليم المخواة علي الجالوق على أهمية تكثيف البرامج التدريبية وتوجيهها نحو التخصص العلمي بهدف رفع مستويات الأداء بما يخدم نواتج التعلم وأدوار المرشدين الطلابيين بالمدارس في التهيئة المناسبة للطلاب للتعامل مع متطلبات اللائحة، وشدد الجالوق على قيام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم بدور فاعل في تكثيف البرامج التدريبية حول بناء وتحليل الأسئلة وفق جداول المواصفات.
تعليم المخواة
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 08:39 PM
نظمها "تعليم المخواة" تحت عنوان "مناقشة نتائج الاختبارات"ورشة تربوية تطالب برفع مستوى نواتج التعليم وتفعيل لائحة الطلاب
أكدت ورشة مناقشة نتائج الاختبارات الدولية والوطنية والتجريبية التي عقدت برئاسة مدير التعليم بالمخواة على أهمية نتائج الاختبارات الدولية والوطنية والتجريبية في بناء خطط هادفة تحقق رفع نواتج التعلم.
واستعرضت الورشة من خلال أوراق العمل نتائج الاختبارات الوطنية والتجريبية والدولية، ولائحة تقويم الطالب الجديدة إضافة إلى خطة الإدارة لرفع نواتج التعلم.
وأوصت الورشة بضرورة دعم المدارس ذات الأداء المنخفض وتهيئة الطلاب والطالبات للائحة تقويم الطالب عبر برامج الإرشاد والتوجيه الطلابي، فيما يتولى قسم الاختبارات والقبول تشكيل اللجان المختلفة لتفعيل اللائحة وعلى دور الإشراف التربوي في استثمار الزيارات الميدانية لمتابعة ذلك، على أن يتولى قسم الإعلام التربوي إبراز جهود الميدان والمعلمين والمدارس، وبث البرامج التوعوية المناسبة ونشر مواد اللائحة عبر المواد الإعلامية.
وأكد مدير تعليم المخواة علي الجالوق على أهمية تكثيف البرامج التدريبية وتوجيهها نحو التخصص العلمي بهدف رفع مستويات الأداء بما يخدم نواتج التعلم وأدوار المرشدين الطلابيين بالمدارس في التهيئة المناسبة للطلاب للتعامل مع متطلبات اللائحة، وشدد الجالوق على قيام الإشراف التربوي ومكاتب التعليم بدور فاعل في تكثيف البرامج التدريبية حول بناء وتحليل الأسئلة وفق جداول المواصفات.
، ورشة تربوية تطالب برفع مستوى نواتج التعليم وتفعيل لائحة الطلاب ،
المصدر : الخليج 365
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