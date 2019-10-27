، إطلاق "مشي الألوان مع أبطال السرطان" على كورنيش جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمها "مركز الشاطئ" و"نادي مسافات"

نظّم مركز حي الشاطئ النسائي، برعاية الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بجدة، الدكتور عبدالله الغامدي، بالتعاون مع نادي مسافات؛ المبادرة المجتمعية التي تهدف إلى دعم مرضى سرطان الثدي "مشي الألوان مع أبطال السرطان" Walk The Ribbon يوم السبت ٢٧/ ٢/ ١٤٤١هـ، بإشراف مديرة مركز حي الشاطئ النسائي أميرة ميمني، وقائدة فريق جسور الأمل الدكتورة لينا نقشبندي، وبحضور ضيوف الشرف الدكتورة سعاد الجاعوني، والمستشار الإعلامي محمد البرعي.

وشاركت شخصيات أندلسية كرتونية بالمشي مسابقات وجوائز أركان للأطفال (آرت ثرابي)، ورسم لوجوه الأطفال واستشارات نفسية للمشاركين، وهدايا عينية للمشاركين، وركن ورشة عمل للعناية بالأسنان لكل أفراد العائلة.

واختتمت الفعالية بتكريم للجهات والفرق التطوعية والشركات الراعية.

وجرى خلال الفعالية إطلاق مشروع الشبكة العلاجية MyCureNet؛ حيث تقدم حاليًّا في جدة خدمة الحجز الإلكتروني الموحد عبر تطبيق جوال كمرحلة أولية، بقيادة مساعد المدير العام المهندس عبدالله بشير الجابري، والمدير الإقليمي الدكتور محمد خليل حلاق.

كما شاركت mycurenet من خلال فريقها الطبي بفحص أسنان 50 طفلًا، وتعريف الكثير من الأطفال على مكونات عيادة الأسنان، بحيث يصبحون أكثر تعاونًا بالمستقبل مع طبيبهم.

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مشي الألوان مع أبطال السرطان مركز حي الشاطئ النسائي كورنيش جدة