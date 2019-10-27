، "آل الشيخ" ورئيس "مشيخة ألبانيا" يوقِّعان اتفاقية للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية.. غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتضمن التعريف بالإسلام وموقفه من القضايا المعاصرة ونشر الوسطية

يوقِّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا، الشيخ بويار سباهيو، يوم غد الاثنين بمقر الوزارة بالرياض مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجالات التي تخدم العمل الإسلامي بمجالاته كافة، بحضور أعضاء المشيخة الإسلامية الألبانية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة، من خلال تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات، وعقد الندوات العلمية والدورات التدريبية، وتنظيم المعارض المشتركة، ومشاركة العلماء والدعاة المختصين في المؤتمرات والندوات التي تُقام في البلدَيْن، وإعداد البرامج المشتركة للمناسبات الشرعية، وتبادل الخبرات في ذلك.

كما تتضمن المذكرة التعاون في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، وتبادل الخبرات الخاصة. كما تشمل المذكرة التعاون في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات بين الجهات التابعة لهما، وتزويد المشيخة الإسلامية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وتبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم، وتبادل الأنظمة واللوائح.

ويأتي توقيع تلك المذكرة انطلاقًا من رسالة السعودية السامية في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات الإسلامية فيما يعزز الدور الريادي للمملكة، ويحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في نشر قيم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

رئيس "مشيخة ألبانيا" وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد