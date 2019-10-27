، الهلال والنصر يعلنان تشكيلة "الديربي" .. تعرّف عليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط روح رياضية عالية و"نبذ التعصب" قبل صافرة البداية

صدرت التشكيلة الأساسية لديربي الرياض المرتقب بين الهلال والنصر والذي ينطلق بعد قليل مساء اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأعلن المدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال خوض اللقاء بتشكيل مكون من كل من:

عبدالله المعيوف - جانج هيون سو- علي البليهي- ياسر الشهراني- محمد البريك - جوستافو كويلار- سلمان الفرج - سالم الدوسري- كارلوس إدواردو- كاريلو- بافيتمبي جوميز.

وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق النصر بقيادة المدرب روي فيتوريا كالتالي:

براد جونز- عبدالله مادو- سلطان الغنام- مايكون - عبدالرحمن العبيد - بيتروس- عبدالله الخيبري- يحيى الشهري- نورالدين أمرابط - جوليانو- عبدالرزاق حمدالله .

وسادت أجواء ماقبل اللقاء " الروح الرياضية " بن عناصر الفريقين ، مما سيضفي هل المواجهة " روحا أخرى " حيث سعى الفريقين لنبذ التعصب قبل إطلاق صافرة "ديربي العاصمة "

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