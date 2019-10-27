، الهلال والنصر يعلنان تشكيلة "الديربي" .. تعرّف عليها ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
صدرت التشكيلة الأساسية لديربي الرياض المرتقب بين الهلال والنصر والذي ينطلق بعد قليل مساء اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأعلن المدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال خوض اللقاء بتشكيل مكون من كل من:
عبدالله المعيوف - جانج هيون سو- علي البليهي- ياسر الشهراني- محمد البريك - جوستافو كويلار- سلمان الفرج - سالم الدوسري- كارلوس إدواردو- كاريلو- بافيتمبي جوميز.
وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق النصر بقيادة المدرب روي فيتوريا كالتالي:
براد جونز- عبدالله مادو- سلطان الغنام- مايكون - عبدالرحمن العبيد - بيتروس- عبدالله الخيبري- يحيى الشهري- نورالدين أمرابط - جوليانو- عبدالرزاق حمدالله .
وسادت أجواء ماقبل اللقاء " الروح الرياضية " بن عناصر الفريقين ، مما سيضفي هل المواجهة " روحا أخرى " حيث سعى الفريقين لنبذ التعصب قبل إطلاق صافرة "ديربي العاصمة "
الهلال النصر الديربي ملعب جامعة الملك سعود بالرياض دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم
27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441 07:57 PM
وسط روح رياضية عالية و"نبذ التعصب" قبل صافرة البدايةالهلال والنصر يعلنان تشكيلة "الديربي" .. تعرّف عليها
صدرت التشكيلة الأساسية لديربي الرياض المرتقب بين الهلال والنصر والذي ينطلق بعد قليل مساء اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأعلن المدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال خوض اللقاء بتشكيل مكون من كل من:
عبدالله المعيوف - جانج هيون سو- علي البليهي- ياسر الشهراني- محمد البريك - جوستافو كويلار- سلمان الفرج - سالم الدوسري- كارلوس إدواردو- كاريلو- بافيتمبي جوميز.
وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق النصر بقيادة المدرب روي فيتوريا كالتالي:
براد جونز- عبدالله مادو- سلطان الغنام- مايكون - عبدالرحمن العبيد - بيتروس- عبدالله الخيبري- يحيى الشهري- نورالدين أمرابط - جوليانو- عبدالرزاق حمدالله .
وسادت أجواء ماقبل اللقاء " الروح الرياضية " بن عناصر الفريقين ، مما سيضفي هل المواجهة " روحا أخرى " حيث سعى الفريقين لنبذ التعصب قبل إطلاق صافرة "ديربي العاصمة "
، الهلال والنصر يعلنان تشكيلة "الديربي" .. تعرّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال والنصر يعلنان تشكيلة "الديربي" .. تعرّف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.