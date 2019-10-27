“الطاقة” توقع اتفاقية لصناعة العدادات الكهربائية الذكية محليا.. والوزير: المشروع يرى...

وقعت وزارة الطاقة اتفاقاً مع عدد من الشركاء، لتعزيز صناعة العدادات الكهربائية الذكية محلياً وتوطين تقنياتها، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الأشهر المقبلة. وتلزم الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع كل من: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء، برعاية وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الشركة الفائزة بمشروع العدادات الذكية بتصنيع ما لا يقل عن ٣٥% من العدادات الذكية في المملكة (3.5 مليون عداد من إجمالي المشروع البالغ 10 ملايين عداد).

وأوضح وزير الطاقة أن هذه الاتفاقية تعزز دور الصناعات الوطنية، لافتا إلى أن مشروع العدادات الذكية سيرى النور قريباً، وسيكون نقلة نوعية في خدمة المشتركين والارتقاء بقطاع الكهرباء إلى مستويات أفضل. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور خالد بن صالح السلطان، إن شركته تهدف من خلال مشروع العدادات الذكية إلى تحقيق موثوقية خدمة كهربائية عالية ونظام فوترة موثوق أيضاً وسهل القراءة لمشتركيها، تتوفر فيها جميعاً معايير الدقة والشفافية.