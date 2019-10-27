غرامة 150 ريالًا لمن يترك مركبته في وضع التشغيل

وجهت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا لقائدي المركبات من ترك المركبة في وضع التشغيل بعد النزول منها.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوضحت إدارة «طرق جدة»، أن الإدارة العامة للمرور، أكدت أن ترك المركبة مفتوحة في وضع التشغيل بعد النزول منها، يُعد مخالفة مرورية تضمنها جدول مخالفات رقم (1(.

وأشارت «طرق جدة» إلى أن الغرامة المالية المقررة على هذه المخالفة تتراوح بين 100 و150 ريالًا، وذلك لأن ترك السيارة على وضع التشغيل يُعد إهمالًا من قائد المركبة يستوجب التغريم.