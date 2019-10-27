قرقاش: قيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي يُحقق الاستقرار

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، قيادة المملكة العربية السعودية لقوات التحالف في عدن بالتطور الإيجابي؛ لافتًا إلى أن ذلك لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال قرقاش: كلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة، فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف، مؤكدًا مواصلة الإمارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق.

وأشار قرقاش إلى أن بيان التحالف حول تموضع القوات في عدن وإعادة انتشارها محصلة جهود سعودية خيّرة ومُقدرة.

وأضاف: أدوات التحالف السياسية مكملة لقدرته العسكرية ونمضي معًا بثقة في توحيد الصف وتعزيزه، وستبقى الإمارات الداعم والعضيد للمملكة لما فيه مصلحة اليمن الشقيق وتحقيق أهداف التحالف.