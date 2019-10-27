«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لشهر نوفمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ24 (شهر نوفمبر 2019م).

وذكر الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل تويتر، أن نتائج الأهلية للدورة الـ24 صدرت، داعيًا المواطنين للتحقّق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن في وقت سابق، أنه تم إيداع مبلغ 2.6 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ23 (شهر أكتوبر 2019) للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

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وقال المتحدث الرسميّ باسم البرنامج سلطان القحطاني، في بيان له، إن نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغ 83%؛ ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد، كما بلغ إجمال التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال؛ ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح القحطاني، أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب 0.8% عن الدفعة السابقة؛ ليصبح عددهم أكثر من 3.8 ملايين مستفيد، مشيرًا إلى أن 44% من إجمال أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريالًا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكّلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، وبينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمال المستفيدين الرئيسين.