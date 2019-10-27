بالصور.. انطلاق البرنامج التدريبي لأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي في الطائف

دشَّن مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بالطائف محمد بن عامر النفيعي، البرنامج التدريبي لأولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي، الذي تستضيفه إدارات التعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك، برعاية محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وبحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي، ومدير جمعية الثقافة والفنون فيصل الخديدي، وعدد من المدربين والمدربات.

كما حضر البرنامج متدربات متخصصات من جميع الإدارات التعليمية عبر نظام «لقاء»، بالتعاون مع الإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم، وقدم نخبة من أطفال مدارس الصقير النشيد الوطني.

وقال النفيعي، إن الأولمبياد يأتي بنسخته الخامسة بعد نجاحه الأعوام الماضية، وقدم الشكر لمحافظ الطائف على رعايته البرنامج ودعمه المستمر لبرامج التعليم، مثمنًا للإدارة العامة للنشاط (بنات) جهودها المتميزة في مختلف الأنشطة والبرامج، وكذلك لجامعة الطائف على التعاون البناء لخدمة العلمية التعليمية.

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كما وجَّه النفعي شكره لإدارة نشاط الطالبات بالطائف، على الإعداد والتنظيم لاستضافة البرنامج التدريبي النوعي وللمتدربات وللمدربين على جهودهم المبذولة في البرنامج، الذي دشنه بعرض مرئي عن فعالياته.

ورحَّبت مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي بالإدارات التعليمية المشاركة في البرنامج، الذي سينمي مهارات الطالبات لتأهيلهن لخوض منافسات الأولمبياد، مشيرة الى استعداد الإدارة مبكرًا لاستضافة البرنامج بمتابعة من المساعدة للشؤون التعليمية مها الزايدي.

كما قدَّمت مدير عام نشاط الطالبات بالوزارة ريم أبوالحسن، شكرها للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على استضافة البرنامج التدريبي، الذي سيتناول ثلاثة فروع في الرسم والتصوير التشكيلي وهي: السكب، وحركة وحياة، وأزاهيري، متمنية أن يحقق البرنامج أهدافه، فيما أشار مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي، إلى أهمية البرنامج ودوره في تنمية وتطوير الفن التشكيلي بالمملكة.

ويهدف مشروع الأولمبياد لتعميق الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، ونشر الوعي بدور مجالات الرسم والتصوير التشكيلي، إضافة إلى إطلاق الخيال الفني الإبداعي وتنميته للإسهام بتطور الحركة الفنية في المملكة، وتمثيل بالشكل الأمثل في المنافسات الإقليمية والدولية.